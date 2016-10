Parchim: Dumm gelaufen - Hinter Überholsündern fuhr die Polizei

Ein Blick in den Rückspiegel oder einfach die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung hätte zwei Lastwagenfahrern auf der A24 jeweils 100 Euro ersparen können. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überholten die beiden am Dienstagnachmittag bei Parchim trotz ausgeschilderten Überholverbots für LKW nacheinander ein Wohnmobil. Dahinter fuhr allerdings die Polizei, die beide ausländische Fahrer auf dem Rastplatz Stolpe aus dem Verkehr zog. Sie hätten sich einsichtig gezeigt, hieß es.

