Parchim: Unglaublich: Garteneinbrecher stahlen Klopapier

Nach zwei Gartenlaubeneinbrüchen in Parchim ermittelt die Polizei nun jeweils wegen Diebstahls in besonders schweren Fall. Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Dienstag in ein Gartenhaus am Ziegeleiweg eingebrochen und haben daraus unter anderem verschiedene Küchengeräte gestohlen. Darunter eine Mikrowelle und einen Toaster. Von der Hausfassade stahlen sie eine Satellitenantenne und aus einem Geräteschuppen entwendeten die Diebe zwei Leitern sowie Gartengeräte. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Bereits wenige Tage zuvor drangen Einbrecher ebenfalls gewaltsam in ein Gartenhaus am Ziegeleiweg ein. Gestohlen wurden unter anderem Arbeitsbekleidung, mehrere Handtücher, ein Kinderstuhl sowie sechs Rollen Klopapier. Gesamtschaden hier: rund 100 Euro.

Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) bittet in beiden Fällen um Hinweise.

