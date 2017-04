Peckatel: Feuer vernichtet Auto, Haus und Scheune

Bei einem größeren Brand in Peckatel bei Plate (Kreis Ludwigslust-Parchim) vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Ursache. Ein Kurzschluss im Motorraum des Autos habe das Feuer Anfang April ausgelöst, wie die Polizei am Donnerstag in Ludwigslust mitteilte. Zu diesem Schluss seien zwei Gutachter gekommen. Das Feuer war in der Nacht zum 9. April - einem Sonntag - am Auto der Hausbesitzer ausgebrochen. Die Flammen erfassten den Carport, eine Scheune sowie das Wohnhaus und zerstörten alle Gebäude.

Die 54 Jahre alte Frau und der 61 Jahre alte Hausbesitzer konnten sich retten, erlitten aber Schocks. Der Schaden wurde auf rund 150 000 Euro geschätzt. Weil es beim Brandausbruch zweimal laut geknallt hatte, war zu Beginn der Untersuchungen auch eine Brandstiftung vermutet worden.