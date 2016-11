Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in das Schulgebäude in Picher gewaltsam eingedrungen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend ins Sekretariat. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden sollen. Zudem kam ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz, der eine Spur bis zu einer Bushaltestelle verfolgte.

