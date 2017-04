Rostock: Polizei ermittelt an Schule nach einem Drohbrief

In der Ecolea-Schule ermittelt derzeit die Polizei. Am 7. April hat es mit der Post einen Drohbrief gegeben. „Der Brief ist bewusst in falschem Deutsch gehalten worden, um den Verdacht auf eine falsche Fährte zu lenken“, sagt Schulträger Sven T. Olsen. In dem anonymen Schreiben ist eine Lehrerin bedroht worden, sie soll von der Schule genommen werden. „Wir nehmen diese Bedrohung ernst, die Eltern sind auch informiert worden“, sagt Olsen. Zum Glück ist es aber nur eine verbale Bedrohung. „Ich finde es perfide, dass mit der Art des Schreibens der Verdacht auf ausländische Schüler gelenkt werden sollte.“ Der Täter oder die Täterin muss einen Bezug zur Schule haben, denn es kommt auch Insiderwissen zum Ausdruck. Die Polizei ermittelt seit dem, der Brief wurde auf Spuren untersucht. Um das Gefühl der Bedrohung nicht wachsen zu lassen, wird an der Aufklärung gearbeitet.

von Maria Pistor

erstellt am 20.Apr.2017 | 16:32 Uhr