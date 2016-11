Rosztock: Zwei Männer sollen Frau sexuell attackiert haben

Zwei Männer sollen eine 19-Jährige in Rostock sexuell attackiert haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau am frühen Mittwochmorgen auf dem Heimweg von einem Studentenclub in der Südstadt, als sich ihr zwei Unbekannte von hinten näherten. Sie sollen die 19-Jährige angegrapscht und versucht haben, sie zu entkleiden. Es sei zu einer massiven Auseinandersetzung gekommen, bei der die Männer erst flohen, als die Frau laut um Hilfe gerufen habe. Die Frau habe leichte Verletzungen erlitten.

In Rostock war es im Oktober bereits zu zwei ähnlichen Übergriffen gekommen. Dabei waren Passanten einer jungen Frau zu Hilfe geeilt und hatten einen 25 Jahre alte Mann festgehalten, der daraufhin wegen zweier versuchter Vergewaltigungen verhaftet wurde.

