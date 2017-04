Am heutigen Morgen (18.04.2017) meldete ein Hinweisgeber eine Sachbeschädigung in Demmin, welche im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen am 08.05.2017 steht. Mittels schwarzer Farbe wurde der 8 x 2,30 m große Schriftzug "8. Mai Nazis versenken. AFA" an einem Wohngebäude in der Brinkstraße angebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 500,00 EUR.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.