Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18.20 Uhr über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus informiert. Als die Beamten in der Dorfstraße eintrafen, bemerkten sie einen Mann in dem Haus. Dieser hatte sich offenbar durch ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und Bargeld sowie Schnapsflaschen entwendet. Die Personalien des stark alkoholisierten Mannes (2,07 Promille) wurden aufgenommen und er gab das Diebesgut heraus.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen