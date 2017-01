Sandhof: Bootshaus am Damerower See ausgebrannt

Aus unbekannter Ursache ist an Neujahr ein Bootshaus am Damerower See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner das Feuer im Ort Sandhof am frühen Nachmittag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der 65-jährige Eigentümer des Hauses konnte sich den Angaben zufolge selbst aus dem brennenden Haus retten und wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

