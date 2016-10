Sassnitz: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 12.10.2016 um 19:05 Uhr kam es in der Weddingstraße in Sassnitz zu einem Verkehrsunfall. Der 57jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die Weddingstraße von der Wendeschleife kommend in Richtung Berg-/Hauptstraße. Unmittelbar vor dem Abzweig in die Waldstraße fuhr der Fahrer des Mercedes-Benz auf einen am rechten Straßenrand geparkten Lkw auf und verletzte sich dabei leicht. Eine ärztliche Versorgung wurde am Unfallort durchgeführt. Aufgrund des Aufpralls kam es zum Auslaufen von Schmierstoffen und Kühlmitteln, welche durch die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz aufgenommen wurden. Der Pkw Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 15.000,- EUR.

