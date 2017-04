Schwerin: Anwohner bricht fremde Wohnung auf und liefert sich Auseinandersetzung mit Polizei

Ein offenbar verwirrter 56-jähriger Anwohner ist gestern in der Lomonossowstraße in eine andere Wohnung des Mehrfamilienhaus eingedrungen und richtete dabei massive Schäden an. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. In der Zwischenzeit kehrte der Mann in seine Wohnung zurück und brüllte dort herum. Nach Öffnung seiner Tür griff er die Polizeibeamten sofort mit einem axtähnlichen Holzgegenstand an. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, dieses entwickelte jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Der Mann wurde immer aggressiver und griff die Beamten erneut an. Daraufhin kam es zum Einsatz des Mehrzweckeinsatzstockes, der Angreifer wurde unter massiver körperlicher Einwirkung überwältigt und gefesselt. Bei dem Einsatz wurden ein Polizeibeamter und der Tatverdächtige leicht verletzt. Hinzugezogene Rettungssanitäter wurden ebenfalls von dem 56-jährigen Schweriner beleidigt. Unter Polizeibegleitung wurde der Mann in die geschlossene Station der Helios-Kliniken eingeliefert. Dort kam es wenig später zu einem erneuten Einsatz. Das Personal benötigte Unterstützung, da der 56-Jährige auch hier Widerstand leistete. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahl, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

