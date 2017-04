Fahndung per Bild : Seniorin in Anklam wird mehrfach Opfer eines Diebes

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Die Polizei in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) fahndet nach einem Mann, der einer Rentnerin nicht nur Geld von ihrem Konto gestohlen, sondern sie dann noch zu Hause überfallen haben soll. Nach wochenlangen Ermittlungen könne man jetzt mit einem Bild einer Überwachungskamera arbeiten, das den Mann beim Abheben zeigt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Täter war an die Scheckkarte der 77-Jährigen gekommen, weil sie ihre Handtasche im Dezember 2016 beim Einkauf in Anklam vergessen hatte.

Danach habe er an mehreren Geldautomaten in Anklam, Jarmen, Wolgast, Usedom, Ducherow und Ueckermünde 5500 Euro vom Konto der Seniorin abgehoben. Schließlich sei ein Mann danach noch maskiert in ihrem Haus aufgetaucht, habe die Seniorin im Keller eingeschlossen und ihr noch mehr Geld gestohlen.

von Winfried Wagner

erstellt am 28.Apr.2017 | 11:45 Uhr