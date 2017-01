Sternberg: Bauwerkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Aus einem im Umbau befindlichen Wohnhaus in Sternberg haben unbekannte Täter Bauwerkzeug im Gesamtwert von ca. 700 Euro gestohlen. Die Tat, die sich bereits zwischen dem 13. und 14. Januar ereignete, wurde laut Klaus Wiechmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, am Dienstag, den 24. Januar, angezeigt. Dass ein Einbruch erst zehn Tage später angezeigt wird, „kommt schon mal vor, ist aber eher selten“, so Wiechmann gegenüber SVZ, der anmerkte: „Wir raten umgehend die Polizei zu kontaktieren, damit am Tatort Spuren gesichert werden können.“ Den Angaben zufolge stahlen die Täter aus dem Haus in der Straße „Rittersitz“ u.a. eine Schubkarre, zwei Baustrahler, ein Heizgerät und eine gefüllte Werkzeugkiste. Offenbar haben die Täter das Diebesgut mit der gestohlenen Schubkarre abtransportiert. Ins Gebäude drangen die Diebe durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

