Sternberg: In den Straßengraben – Fahrer unter Schock

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Montagabend auf der Bundesstraße 104 bei Sternberg aus. Der 58-jährige Autofahrer aus der Region wurde leicht verletzt. Wie die zuständige Polizeiinspektion Ludwigslust gestern mitteilte, stand der Mann augenscheinlich unter Schock und machte auf die am Unfallort eintreffenden Polizisten einen verwirrten Eindruck, möglicherweise durch die Einwirkung von Medikamenten. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 58-Jährige kurz vor dem Ortseingang aus Richtung Brüel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach links von der Straße abgekommen. Er geriet mit seinem Pkw in den Straßengraben und kam erst dort zum Stehen.

