Stralsund: Berliner Schüler auf Klassenfahrt beim Graffiti-Sprühen ertappt

Eine Klassenfahrt von Berliner Gymnasiasten ist in Stralsund von einem Polizeieinsatz überschattet worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, wurden zwei 15-Jährige dabei ertappt, wie sie im Seehafen Graffiti-Zeichen an eine Wand sprühten. Betroffen war ein Speichergebäude. Bei den Sprayern wurde auch "Werkzeug" beschlagnahmt, ein dritter Beteiligter habe fliehen können. Die Tatverdächtigen wurden an den Leiter der zehnten Klasse übergeben. Ihre Eltern seien informiert worden. Die Polizei rätselt allerdings noch über die Rechtschreibung: Aufgesprüht war das Wort "EROR". Sollte das englische "Error" gemeint gewesen sein, waren die Urheber im Wortsinne im Irrtum.

