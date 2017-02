Strasburg: Frau fährt mit 3,1 Promille zum Einkaufen

Eine Frau in Strasburg in Mecklenburg-Vorpommern ist mit 3,13 Promille zum Einkaufen gefahren. Beim Ausparken aus ihrer Garage fuhr sie am Dienstagabend über mehrere Bordsteine und gegen eine Balkonbrüstung, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin verständigte die Beamten, die die Autofahrerin nach ihrem Einkauf am Unfallort erwarteten. Der Führerschein der Frau wurde nach dem positiven Atemalkoholtest sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

