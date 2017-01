Tragischer Unfall in Bad Doberan

Am 07.01.2017 gegen 21:30 Uhr kam es in Bad Doberan zu einem tödlichen Unfall. Der 61-jährige Geschädigte wurde von einem Hinweisgeber vor dem Haus gefunden, nachdem er scheinbar aus dem Fenster in der dritten Etage gestürzt ist. Schon zu diesem Zeitpunkt war der Geschädigte nicht mehr ansprechbar. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos, durch den eingesetzten Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen