Ueckermünde: Diebstahl eines VW Transporters

In der Nacht des 07.05.2017 zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr wurde der schwarze VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen UER-CF 987 entwendet. Dieser war in der Straße Haffring in Ueckermünde abgestellt. Am Fahrzeug sind die Seitenscheiben und die Heckscheibe getönt. Zusätzlich hat der Transporter schwarze Alufelgen und im unteren, rechten Frontscheibenbereich ist eine österreichische Vignette aus 2016 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 13.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.