Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich vom 30. Dezember bis 2. Januar. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in Wittenburg gegen den parkenden Opel einer 37-jährigen Frau. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung, heißt es heute in der Mitteilung der Polizei an unsere Lokalredaktion.

