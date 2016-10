Warnemünde: Seenotretter helfen krankem Seemann

1 von 1 Foto: DGzRS 1 von 1

Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind am Montag für einen erkrankten Seemann im Einsatz gewesen. Der 50-Jährige befand sich an Bord eines Schwergutfrachters und benötigte wegen starker Schmerzen in der Brust dringend ärztliche Hilfe. Bereits kurz nach der Alarmierung gegen 8.30 Uhr nahmen Warnemünder Seenotretter mit Notarzt und drei Rettungssanitätern an Bord Kurs auf den Frachter. Dieser lag dreieinhalb Seemeilen nördlich Warnemünde auf der Reede „Rostock“ vor Anker. „Dass wir so schnell auslaufen konnten, verdanken wir der tollen Zusammenarbeit mit dem Landrettungsdienst“, sagt Karsten Waßner, Vormann der „Arkona“. Im Bordhospital versorgte der Notarzt den Erkrankten weiter. In Warnemünde übergaben ihn die Seenotretter an den Landrettungsdienst.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen