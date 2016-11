Warnemünde: Segelschiff läuft auf Mole auf

Ein 35 Meter langes Segelschiff ist auf die Mole des Warnemünder Yachthafens „Hohe Düne“ aufgelaufen. Vermutlich drückte der starke Nordwestwind das Schiff am Mittwochabend gegen die steinerne Begrenzung, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Die sechs Personen an Bord blieben unverletzt. Sie hätten das Schiff eigenhändig freimachen können. Ein Seenotrettungskreuzer begleitete den Segler nach Abgaben der Polizei in den Hafen. Das durch ein Leck eintretende Wasser wurde aus dem Schiff gepumpt und das Loch provisorisch verschlossen.

