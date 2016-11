Wismar: Auto geht in Flammen auf

Nach einem Knall ist in der Kreisstadt Wismar ein Ford Fiesta in Flammen aufgegangen. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Kleinwagen vollständig aus, teilte die Polizei gestern mit. Sie geht nach dem jetzigen Ermittlungsstand davon aus, dass Wagen in Brand gesetzt wurde. Ein Anwohner der Käthe-Kollwitz-Promenade hatte den Brand gestern gegen 4.30 Uhr bemerkt. Das Kriminalkommissariat Wismar ermittelt.

