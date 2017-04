Wismar: Brand mehrerer Papiercontainer

Am Freitagabend ab 18:50 Uhr wurden die Polizei sowie die Feuerwehr viermal zu Bränden in der Wismarer Professor-Frege-Straße und im Philosophenweg gerufen. Unbekannte Täter entzündeten dort insgesamt sechs Abfallcontainer für Papier sowie einen Sammelbehälter für Altkleider. In einem Fall wurde ebenfalls ein in unmittelbarer Nähe geparkter PKW durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst hat den Brandorten Spuren gesichert und bereits erste Ermittlung aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 2030 entgegen.