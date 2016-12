Wittenberge: Mann flieht vor Polizei

Gleich mehreren Anzeigen sieht sich nun ein 21-Jähriger gegenüber. Laut Polizei wollten Beamte den Mann am Freitag um 19.40 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße kontrollieren. Der Fahrer flüchtete, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Weiterhin besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein und die Kennzeichen gehören ursprünglich an einen stillgelegten Pkw.

