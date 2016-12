Wöbbelin: Gestohlenes Luxusauto aus Hamburg in Wöbbelin abgebrannt

Ein in Hamburg gestohlenes Luxusauto ist am Dienstagmorgen in Wöbbelin (Kreis Ludwiglust-Parchim) in Flammen aufgegangen. Der 70 000 Euro teure Wagen sei am Dorfrand abgestellt und in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei in Ludwigslust mit.

Die Gründe dafür seien noch völlig unklar. Anwohner hätten gegen 5.00 Uhr die Feuerwehr verständigt, bei deren Eintreffen das Auto aber bereits komplett in Flammen stand. Das ausgebrannte Auto werde nun kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Brandstiftung.

