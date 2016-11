Wüstenfelde: 19-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Eine junge Frau ist in Wüstenfelde (Landkreis Vorpommern-Rügen) gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die 19 Jahre alte Autofahrerin kam am Freitagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Nach der Kollision mit dem Baum musste die junge Frau aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

