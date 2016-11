Zarrentin/Wöbbelin: Tankbetrüger gestellt

Bereits kurz nach der Tat hat die Polizei hat am späten Sonntagabend auf der A 24 einen Tankbetrüger stellen können. Der 47-jährige Autofahrer hatte an einer Autobahntankstelle nahe Zarrentin für knapp 50 Euro Benzin getankt und war anschließend mit seinem Opel in Fahrtrichtung Berlin geflüchtet. Das Tankstellenpersonal informierte daraufhin unverzüglich die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnverkehrspolizeireviers Stolpe stellte den betreffenden Opel mit Hamburger Kennzeichen an der Anschlussstelle Wöbbelin fest und stoppte das Auto wenig später auf dem Rastplatz Stolpe. Der 47-jährige Autofahrer gab die Tat anschließend zu. Vor den Beamten sagte er aus, dass er kein Bargeld dabei gehabt und deswegen den Tankbetrug begangen hätte. Gegen den Mann wird nun wegen Betruges ermittelt. Zudem wird er die ausstehende Tankrechnung begleichen müssen.

