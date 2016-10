Zeugen verhindern Täterflucht nach versuchtem Raub in Rostocker Bus

Nach einem versuchten Raub haben Zeugen in einem Rostocker Linienbus verhindert, dass der Täter fliehen konnte. Ein 36-jähriger Rostocker versuchte am Sonntag mehrfach, einem 17 Jahre alten Mädchen das Telefon zu entreißen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe er der jungen Frau ins Gesicht geschlagen. Da diese aber ihr Handy weiter festhielt, habe er schließlich aufgegeben. Daraufhin sollen Zeugen dafür gesorgt haben, dass der aggressive Mann vor dem Eintreffen der Polizei nicht fliehen konnte. Beamte nahmen den Mann schließlich fest.

