Ziethen: Einbrecher bestehlen Familie während Beerdigung

Während eine Familie auf der Beerdigung für ein verstorbenes Familienmitglied war, sind Unbekannte in ihr Wohnhaus nahe Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Die Täter hätten am Samstag die Scheibe zur Wohnungstür des Hauses in Ziethen eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Während die Trauergäste auf dem Friedhof waren, stahlen sie einen Laptop, Handy und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

