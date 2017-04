Züsow: Schulbus fing Feuer - Schüler unverletzt

Ein Schulbus mit knapp 50 Schülern an Bord ist am Donnerstagmorgen in Nordwestmecklenburg in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte auf dem Weg nach Neukloster, dass der Motor plötzlich qualmte und stoppte das Fahrzeug in der Ortschaft Züsow, wie die Polizei mitteilte. Er brachte die Schüler in Sicherheit, bevor der Bus Feuer fing. Ein Ersatzbus fuhr die Schüler zum Unterricht nach Neukloster. Die Freiwillige Feuerwehr aus Neukloster löschte den Brand. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

