Vonn-Comeback verschoben : Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee abgesagt

Training und Rennen sollen nun am Sonntag nachgeholt werden, die ursprünglich geplante Kombination fällt dann aus. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Vonn will in Österreich drei Wochen vor der Ski-WM in St. Moritz ihr erstes Weltcuprennen seit Februar 2016 bestreiten. Sie musste zuletzt wegen verschiedener Verletzungen pausieren.

erstellt am 14.Jan.2017 | 10:48 Uhr

