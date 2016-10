Tennis : Alexander Zverev verpasst Finale in Stockholm

vergrößern 1 von 2 Foto: Soren Andersson 1 von 2

Im ersten Durchgang wehrte Zverev beim 4:5 einen Satzball des an Nummer sechs gesetzten Sock ab, den er zuletzt in Peking klar besiegt hatte. Im zweiten Satz war der Turniersieger von St. Petersburg mehrmals nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, im dritten holte Zverev einen 1:4-Rückstand auf. Nach 2:48 Stunden stand dann doch die Niederlage fest. In Nizza und Halle hatte der Weltranglisten-20. Zverev in diesem Jahr seine ersten Endspiele erreicht.

Sock trifft im Endspiel am Sonntag auf den Olympia-Zweiten Juan Martin del Potro aus Argentinien. Der einstige US-Open-Sieger ist nach vielen Verletzungen auf dem Weg zurück zu alter Form. Del Potro gewann im Halbfinale 6:4, 7:5 gegen den an Nummer zwei gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. Das Hallenturnier in der schwedischen Hauptstadt ist mit gut 566 000 Euro dotiert.

