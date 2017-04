Trotz Niederlagen : Ancelotti spürt Bayern-Vertrauen

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Gebert 1 von 2

Carlo Ancelotti spürt beim FC Bayern München nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal weiter die volle Rückendeckung.

«Ich habe ein gutes Gefühl in diesem Verein. Sie haben mich unterstützt und sie unterstützen mich auch jetzt. Sie haben Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in den Club», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in München.

Ancelotti blickte auf das Aus im Königsklassen-Viertelfinale mit «Pech» zurück, beim K.o. im Pokal gegen Dortmund sei das anders. «Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen», sagte der 57-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.

«Carlo ist ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit ist bekannt (bis 2019), und darüber wird nicht diskutiert», hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuvor in der «Bild» erklärt.

Für Ancelotti ist die Kritik nach den schlechten Resultaten der vergangenen Woche «absolut normal». «Trainer müssen mit Kritik leben. Kritik hilft, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Danach musst du abwägen, welche Kritik berechtigt und welche falsch war», sagte der Italiener.

Kritik am Training und der Verfassung der Mannschaft wies Ancelotti zurück. Die Spieler seien zufrieden und selbst wenn die Spieler nicht zufrieden seien, würde er auch nichts ändern. «Das ist meine Philosophie, mein Stil - so möchte ich weitermachen», erklärte der Bayern-Trainer.

Die Münchner führen die Tabelle vier Spieltage vor dem Saisonende mit acht Punkten vor RB Leipzig an und könnten nach dem Pokal-Aus gegen Dortmund nun die Meisterschaft klarmachen. «Es ist klar, dass wir uns nach so einem Spiel aufopfern wollen. Wir wollen den Bundesligatitel so schnell wie möglich holen», sagte Ancelotti. «Danach kann man über die nächste Saison sprechen.» Offen sind am Samstag die Einsätze von Mats Hummels, Jérôme Boateng und David Alaba.

28.Apr.2017