Flüssigkeit im Knie : Boateng muss eine Woche Trainingspause einlegen

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Hoppe 1 von 2

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, kann der 28-Jährige in dieser Woche nicht trainieren. Er werde stattdessen von der medizinischen Abteilung behandelt und arbeite individuell. Der Weltmeister hatte wegen der Blessur schon die Teilnahme an der WM-Qualifikation bei San Marino am 11. November und vier Tage später beim Länderspiel-Klassiker gegen Italien in Mailand abgesagt.

Mitteilung FC Bayern

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 16:32 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen