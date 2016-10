2. Liga am Freitag : Braunschweig strauchelt in Dresden - Bielefelds erster Sieg

vergrößern 1 von 2 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 2

Düsseldorf (dpa) - Aufsteiger Dynamo Dresden hat die Erfolgsserie von Tabellenführer Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Einen 0:2-Rückstand drehte Dresden noch und gewann mit 3:2.

Arminia Bielefeld konnte am elften Spieltag erstmals diese Saison über Ligasieg jubeln, die Ostwestfalen setzten sich dank eines spätes Tores mit 1:0 gegen den SV Sandhausen durch. Der TSV 1860 München meldete sich unterdessen nach zuletzt vier Niederlagen eindrucksvoll zurück und besiegte Erzgebirge Aue mit 6:2.

Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 3:2 (0:1)

Die zuvor vier Spiele ungeschlagenen Braunschweiger führten nach einer souveränen Vorstellung mit 2:0, mussten sich dann aber noch geschlagen geben. Vor 29 097 Zuschauern sorgte Stefan Kutschke (69./74./81. Minute) mit einem Hattrick für den vierten Saisonsieg des Heimteams, das bis 20 Minuten vor Schluss wie der sichere Verlierer aussah. Onel Hernandez (10.) und Dominick Kumbela (52.) hatten die zunächst klar überlegenen Gäste in Führung gebracht.

TSV 1860 München - Erzgebirge Aue 6:2 (3:1)

Der TSV 1860 München stoppte seine Talfahrt in der Liga. Die Löwen konnten den Schwung ihres Pokalerfolgs in Würzburg mitnehmen und gewannen verdient gegen Erzgebirge Aue. Levent Aycicek (16./72. Minute), der zweimal erfolgreiche Elfmeterschütze Michael Liendl (23./43.), Sascha Mölders (49.) und Daniel Adlung (90.) sorgten für den höchsten Saisonsieg. Pascal Köpke (28.) und Cebio Soukou (55.) trafen vor 16 600 Zuschauern für die Gäste (28.), die mit dem Schiedsrichter haderten: Thorben Siewer wertete eine Kopfballabwehr (42.) von Sebastian Hertner beim Stand von 2:1 fälschlicherweise als Handspiel, entschied auf Elfmeter und Rote Karte. In Unterzahl verlor Aue klar.

Arminia Bielefeld -SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Dank Andreas Voglsammer feierte Bielefeld den ersten Sieg in der Liga. Eine Woche nach der Trennung von Trainer Rüdiger Rehm setzten sich die Ostwestfalen mit 1:0 (0:0) gegen den SV Sandhausen durch. Voglsammer erzielte am Freitagabend vor 13 241 Zuschauern in der 84. Minute das entscheidende Tor. Dass die Niederlage für die schwachen Gäste nicht höher ausfiel, lag vor allem an Marco Knaller: Der Schlussmann zeigte gute Paraden und hielt in der ersten Hälfte einen Foulelfmeter von Manuel Jungglas (39.). Knaller hatte bereits im Pokalspiel am Dienstag beim SC Freiburg im Elfmeterschießen zwei Bälle pariert.

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 21:09 Uhr