Tschechin Koukalova siegt : Dahlmeier Zweite in Biathlon-Verfolgung in Östersund

Die Weltcup-Gesamtsiegerin der Vorsaison musste einmal in die Strafrunde und gewann das dritte Saisonrennen mit einem Vorsprung von 8,4 Sekunden. Für Koukalova war es der erste Saisonsieg. Dritte wurde die Italienerin Dorothea Wierer.

«Es macht Spaß, schön, dass ich da vorne angekommen bin», sagte Dahlmeier nach ihrem gelungenen Saisonauftakt mit dem Sieg im Einzel, Platz vier im Sprint und Rang zwei in der Verfolgung in Östersund.

Gut in die Saison startete auch Vanessa Hinz. Die Schlierseerin war als Elfte mit drei Strafrunden einmal mehr zweitbeste deutsche Skijägerin. Franziska Preuß kam nach ebenfalls drei Fehlern auf Rang 19. Franziska Hildebrand schaffte es als 19. (drei Fehler) ebenfalls in die Top Ten. Maren Hammerschmidt musste im Verfolgungsrennen gleich sechsmal in die Strafrunde, kam auf Platz 25. Neun Fehler schoss Miriam Gössner, die Garmischerin beendete das Rennen auf Rang 54.

04.Dez.2016