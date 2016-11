DFB-Bundestag : DFB-Chef Grindel beschwört Willen zur Erneuerung

vergrößern 1 von 2 Foto: Arne Dedert 1 von 2

Wie die FIFA wolle man eine moralische Erneuerung fortführen. In Richtung des im Erfurter Theater anwesenden Weltverbandschef Gianni Infantino sagte Grindel: «Wir unterstützen deine neuen Wege. Wir unterstützen dein Programm FIFA 2.0. Zu Integrität und Good Governance gibt es keine Alternative, weil die Menschen nur dann daran glauben können, dass es mit rechten Dingen zugeht».

Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist die Affäre um die WM-Vergabe 2006 noch nicht ausreichend aufgeklärt. «Die vollständige Aufarbeitung steht noch aus, all das hat einen Schatten auf den Fußball geworfen», sagte der CDU-Politiker in Erfurt. Er zähle besonders auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden.

Anhängig sind derzeit Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Bern gegen frühere Mitglieder des deutschen WM-Organisationskomitees wie Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger und in der Schweiz auch gegen Franz Beckenbauer. Der Deutsche Fußball-Bund sieht seine Möglichkeiten, weitere Aufklärung um die finanziellen Ungereimtheiten zu betreiben, mittlerweile als erschöpft an.

In dem sogenannten Freshfields-Bericht hatte der Verband aufklären können, dass umgerechnet 6,7 Millionen Euro von Konten Beckenbauers nach Katar an eine Firma des ehemaligen FIFA-Funktionärs Mohamed bin Hammam geflossen waren. Wozu das Geld verwendet wurde, ist weiterhin unklar. Eine mögliche Bestechung von Wahlmännern im Rahmen der WM-Vergabe konnte bislang nicht ausgeschlossen werden.

Der DFB-Bundestag in der thüringischen Landeshauptstadt ist die erste ordentliche Hauptversammlung des Verbandes seit Aufdeckung des Skandals um Mauscheleien und dubiose Millionenüberweisung durch das Organisationskomitee der WM 2006 im Herbst 2015.

Bei der Plenarsitzung am Freitag will sich Grindel als einziger Kandidat im Amt von den 260 Delegierten bestätigen lassen. Zudem wird der DFB eine Ethikkommission gründen.

