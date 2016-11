Fußball : DFB-Frauen bei EM gegen Schweden, Italien und Russland

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefan Puchner 1 von 2

Gleich im Auftaktmatch muss der achtmalige Europameister und Titelverteidiger in der Neuauflage des olympischen Finals in der Gruppe B am 17. Juli in Breda gegen die Schwedinnen antreten. Danach folgen die Partien gegen Italien (21. Juli) in Tilburg und gegen Russland (25. Juli) in Utrecht.

Für die neue Bundestrainerin Steffi Jones, die Silvia Neid nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio abgelöst hatte, ist die EM vom 16. Juli bis 6. August 2017 die erste große Bewährungsprobe. Erstmals nehmen 16 Mannschaften an der Endrunde teil. Die jeweils zwei Besten der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das EM-Finale findet am 6. August in Enschede statt.

Fakten zur Auslosung

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 18:17 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen