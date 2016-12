28:22-Sieg gegen Schweden: : DHB-Frauen spielen mindestens um EM-Platz fünf

vergrößern 1 von 2 Foto: Bjorn Larsson Rosvall 1 von 2

Schon lange vor der Schlusssirene lachte der sonst so knurrig wirkende Bundestrainer Michael Biegler entspannt: Mit einer starken Leistung hatten seine Handball-Frauen in Göteborg bei der EM in Schweden die Gastgeberinnen mit 28:22 (12:9).

Mit dem vierten Sieg im sechsten Turnierspiel zum Abschluss der Hauptrunde hatten sie ihre Pflicht erfüllt und sich zumindest das Spiel um Platz fünf gesichert. Um möglicherweise sogar erstmals seit acht Jahren wieder in ein EM-Halbfinale einzuziehen ist aber die Hilfe der Serbinnen nötig, die im anschließenden Spiel den Olympia-Zweiten Frankreich schlagen müssen.

«Ich bin stolz, dass wir noch ein weiteres Spiel haben, das bringt uns für unser Projekt, die Heim-WM 2017, wieder einen Schritt weiter», sagte Biegler. In einem möglichen Vorschlussrundenspiel wäre am Freitag um 20.45 Uhr Europa- und Weltmeister Norwegen der Gegner. Ansonsten würde das deutsche Team am selben Tag um 15.45 Uhr um die Plätze 5/6 gegen den WM-Dritten Rumänien spielen.

Doch unabhängig davon: Die deutsche Auswahl unterstrich auch gegen die Schwedinnen ihren klaren Aufwärtstrend unter Biegler. «Das war eine tolle Leistung der Mannschaft, auf die wir alle stolz sein können. Hut ab vor diesem Team. Wir haben wieder einen Schritt näher heran an die Weltspitze gemacht», meinte Torfrau Clara Woltering, die mit 16 Paraden erneut überragte. Auch die beste Schützin Emily Bölk, die fünfmal traf, freute sich über den Auftritt: «Wir haben jetzt schon mehr erreicht, als uns viele zugetraut hatten. Das war eine Superleistung heute.»

Schon vor der Pause hatte Woltering mit zehn abgewehrten Würfen herausgeragt. Nach einem ausgeglichenen Start drehte die deutsche Mannschaft einen 7:9-Rückstand nach 20 Minuten zur 12:9-Pausenführung. Diese hätte noch höher ausfallen können, wenn nicht auch die schwedische Torfrau Johanna Bundsen hervorragend gehalten hätte.

Aber gleich nach dem Seitenwechsel machte sich die Überlegenheit bezahlt: Weil Schweden weitere sechs Minuten ohne Treffer blieb, setzten sich die «DHB-Ladies» vorentscheidend auf 16:9 und dann 18:10 ab. Der Gastgeber kam fast nur noch per Siebenmeter zu Treffern gegen die wie entfesselt aufspielende DHB-Auswahl. Beim 24:18 fünf Minuten vor dem Ende war die Partie entschieden.

Somit beendete die deutsche Mannschaft die Hauptrunde nach dem 26:19 gegen Serbien und dem 20:20 gegen den EM-Zweiten Spanien ungeschlagen und hat unabhängig vom Ausgang der Partie Frankreich gegen Serbien die beste EM-Platzierung seit dem vierten Platz von 2008 sicher. In der Vorrunde hatte die Mannschaft gegen Polen und die Niederlande gewonnen und die einzige Turnier-Niederlage gegen Frankreich bezogen.

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:09 Uhr