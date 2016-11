Debütant Thiem gewinnt Satz : Djokovic eröffnet ATP-WM mit Dreisatzsieg

vergrößern 1 von 2 Foto: Andy Rain 1 von 2

Der Serbe bezwang bei der ATP-Tennis-WM in London Debütant Dominic Thiem aus Österreich nach 2:02 Stunden mit 6:7 (10:12), 6:0, 6:2. Der Schützling von Boris Becker, der bei dem Hallenevent seinen fünften Titel in Serie anstrebt, hatte zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Den ersten Satz verlor er, obwohl er im Tiebreak zuvor sechs Satzbälle abgewehrt hatte.

In der Folge wurde Djokovic aber deutlich stärker und entschied den zweiten Satz in gut 20 Minuten für sich. Der mutige Thiem erholte sich davon nicht mehr und fand auch im Entscheidungssatz nicht mehr zu seinem Spiel.

Bei den Tour Finals wird zum Jahresabschluss traditionell im Gruppenmodus gespielt. Am Abend treffen in der «Gruppe Ivan Lendl» der Kanadier Milos Raonic und Gael Monfils aus Frankreich aufeinander. Die beiden besten Profis der Viererstaffeln ziehen in das Halbfinale ein.

von dpa

erstellt am 13.Nov.2016 | 17:40 Uhr

