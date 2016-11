ATP-Turnier : Djokovic verliert in Paris - Murrays Chance auf Platz 1

vergrößern 1 von 2 Foto: Ian Langsdon 1 von 2

Zieht Wimbledonsieger Andy Murray nun in Paris ins Endspiel ein, löst er den Schützling von Boris Becker an der Spitze der Weltrangliste ab. Murray kämpft an diesem Freitagabend gegen den Tschechen Tomas Berdych um den Einzug in das Halbfinale.

Turnier-Tableau

von dpa

erstellt am 04.Nov.2016 | 18:59 Uhr