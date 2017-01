Eishockey-Profiliga NHL : Draisaitl mit zwei Vorlagen bei Edmonton-Sieg in San Jose

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gemacht. Durch das 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) bei den San Jose Sharks eroberten die Kanadier den zweiten Platz in der Pacific Division.