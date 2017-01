Gössner fehlt : Elf deutsche Biathleten für WM nominiert

vergrößern 1 von 2 Foto: Andrea Solero 1 von 2

Im Aufgebot für die Titelkämpfe vom 8. bis 19. Februar in Hochfilzen fehlt erwartungsgemäß Miriam Gössner. Die Garmischerin hat die WM-Norm nicht erfüllt, für die 26-Jährige kam Nadine Horchler ins Team. Die 30-jährige Winterbergerin gewann beim letzten Weltcup in Antholz den Massenstart. Neben Horchler und Dahlmeier komplettieren Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt das Damen-Team. Bei den Männer wurden neben Schempp noch Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Florian Graf berufen.

Graf hatte sich mit dem achten Platz im Einzel beim Weltcup-Auftakt in Östersund das WM-Ticket gesichert. Der Eppenschlager bereitet sich genau wie Horchler bei der Europameisterschaft in Polen auf die WM vor. Der 28-Jährige musste allerdings seinen Einzel-Start absagen. «Bin seit ein paar Tagen schon leicht krank», teilte er mit. Neben Nadine Horchler ist auch Miriam Gössner bei der EM in Duszniki Zdroj am Start. Nach den enttäuschenden Ergebnissen im Weltcup soll sie sich in Polen Selbstvertrauen holen.

Das deutsche WM-Aufgebot:

Frauen Laura Dahlmeier Partenkirchen Nadine Horchler Willingen Maren Hammerschmidt Winterberg Franziska Hildebrand Clausthal-Zellerfeld Vanessa Hinz Schliersee Franziska Preuß Haag Männer Florian Graf Eppenschlag Benedikt Doll Breitnau Erik Lesser Frankenhain Arnd Peiffer Clausthal-Zellerfeld Simon Schempp Uhingen

