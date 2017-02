Knapper 30:29-Sieg : Flensburg besiegt THW Kiel und festigt Tabellenführung

vergrößern 1 von 2 Foto: Axel Heimken 1 von 2

Damit hat die SG 35:3 Punkte auf dem Konto. Der THW Kiel fiel mit 32:6 Zählern hinter Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen auf den dritten Rang zurück.

Vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Flens-Arena war Kentin Mahe mit acht Treffern der erfolgreichste Torschütze der Gastgeber. Aufseiten der Kieler traf Domagoj Duvnjak (8) am häufigsten. In den vier Begegnungen beider Rivalen in dieser Saison hat jedes Team zweimal gewonnen.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 21:03 Uhr