Serie A : 2:0-Sieg gegen Lazio: Juventus Turin festigt Tabellenspitze

Juve hat nun 48 Punkte auf dem Konto. Lazio, das zuletzt dreimal hintereinander gewonnen hatte, bleibt mit 40 Zählern auf Rang vier. Der AS Rom kann am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg gegen Cagliari Calcio wieder bis auf einen Zähler an das Team von Weltmeister Sami Khedira heranrücken.

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri zeigte sich in dessen 300. Serie-A-Spiel von der jüngsten 1:2-Niederlage in Florenz gut erholt. Der Argentinier Paulo Dybala brachte Juve mit einem harten Schuss von der Strafraumgrenze früh 1:0 in Führung (5.). Torjäger Gonzalo Higuain erhöhte auf 2:0 (16.). Es war bereits das 14. Saisontor des Stürmers. Die Turiner nutzten ihre wenigen Chancen konsequent. Vom Tabellen-Vierten aus Rom kam viel zu wenig. Am Vorabend hatte der SSC Neapel das zweite Top-Match des 21. Spieltages mit 2:1 beim AC Mailand gewonnen.

22.Jan.2017