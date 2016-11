Bayern-Gegner : Atlético kassiert Dämpfer: 0:2 bei Real Sociedad

1 von 1 Foto: Gorka Estrada 1 von 1

Carlos Vela (54. Minute) und Willian José (75.) trafen jeweils per Foulelfmeter für die Gastgeber. Für Atlético war es die zweite Saisonniederlage.

Der Hauptstadtclub bleibt nach dem 0:2 zwar vorerst Dritter, kann am Sonntag aber noch auf Rang fünf abrutschen. Spitzenreiter ist weiter Real Madrid mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos, der am Sonntag Aufsteiger CD Leganes empfängt. Der Zweite FC Barcelona tritt am Sonntagabend im Spitzenspiel beim Vierten FC Sevilla an. Atlético muss in der Königsklasse Anfang Dezember beim FC Bayern spielen.

von dpa

erstellt am 05.Nov.2016 | 18:18 Uhr