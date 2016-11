Verletzung im Sprunggelenk : Bale fehlt Real wohl verletzt beim Clasico in Barcelona

1 von 1 Foto: Tiago Petinga 1 von 1

Der spanische Rekordmeister nannte keinen Zeitpunkt, wann Bale wieder spielen kann, allerdings ist bei ähnlichen Verletzungen ein Ausfall von rund drei Wochen üblich. Der 27-Jährige zog sich die Verletzung in der Champions League beim 2:1-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon zu und musste in der 58. Minute ausgewechselt werden. Der Clasico beim FC Barcelona steht am 3. Dezember auf dem Spielplan der Primera Division.

Mitteilung Real Madrid

von dpa

erstellt am 23.Nov.2016 | 19:03 Uhr