Schmeichel verletzt : Chance für Keeper Zieler in Leicester

Stammkeeper Schmeichel verletzte sich beim 0:0 in der Fußball-Champions-League beim FC Kopenhagen an der rechten Hand, wie der Premier-League-Club mitteilte. Der Däne zog sich bereits in der ersten Halbzeit einen Bruch zu, spielte aber weiter. Untersuchungen sollen nun zeigen, wie schwer die Verletzung ist und wie lange Schmeichel ausfällt. Zieler war im Sommer vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 nach Leicester gewechselt, blieb bislang aber meist nur Ersatz.

Leicester-Mitteilung

von dpa

erstellt am 03.Nov.2016 | 13:44 Uhr