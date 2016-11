WM-Qualifikation : Deutschland-Gegner Tschechien hofft auf Tore

Der tschechische Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolim hofft im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am 11. November in Prag endlich auf Tore. «Wir haben in drei Partien keinen Treffer erzielt und das ist alarmierend», sagte der 60-Jährige.