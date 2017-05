5:0-Sieg über SC Bastia : Draxler bleibt mit Paris im französischen Titelrennen

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler bleibt mit Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 dran am Tabellenführer AS Monaco. Der Hauptstadtclub fuhr am Samstag einen ungefährdeten 5:0 (2:0)-Kantersieg gegen den Tabellenletzten SC Bastia ein.